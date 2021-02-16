«Бавария» заключит новый контракт с 17-летним Мусиалой, он может получать € 5,5 млн в год

17-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала близок к продлению контракта с клубом. Как сообщает The Guardian, хавбек подпишет новое соглашение с мюнхенцами сроком до 2026 года.

По информации источника, зарплата игрока сборной Англии до 21 года составит около € 5,5 млн в год, если он достигнет определённых результатов. Сейчас Мусиала связан с «Баварией» молодёжным соглашением, срок действия которого истекает летом 2022 года. Немецкий гранд стремится гарантировать, что вскоре не потеряет 17-летнего футболиста, так как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником, который произвёл впечатление в Германии после того, как покинул «Челси» в 2019 году.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джамал принял участие в 15 матчах (2 — в основном составе) и забил три гола. Transfermarkt оценивает молодого хавбека в € 24 млн.