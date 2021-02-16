Уэйн Руни: футбол станет лучше без VAR. Нужно довериться судьям

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мыслями о системе видеоповторов.



«Некоторые решения VAR в АПЛ разочаровывают. Непонятно, как судьи к ним приходят. Лично я считаю, что футбол станет лучше без VAR. Даже несмотря на то, что без него мы порой испытываем разочарование после матчей, нужно довериться арбитрам, чтобы они делали свою работу. Мы можем быть несогласны с некоторыми решениями, но нужно уважать мнение судей по конкретным эпизодам.



Сейчас из-за VAR футбол лишён эмоций. Я помню, как забивал голы в ситуациях, когда мог находиться в офсайде. В то время ты просто бросал взгляд на бокового судью, видел, что флаг опущен, и продолжал праздновать. То, что игроки вынуждены ждать по минуте или даже по две, чтобы узнать, засчитают гол или нет, — просто нелепо. Празднование гола — это момент, когда болельщики чувствуют связь с клубом и футболистами. Если убрать это, то связь пропадёт», — цитирует Руни Sky Sports.

Один из лучших голов в истории АПЛ. Самый легендарный удар Руни Алекс Фергюсон назвал гол своим любимым за время работы с «Манчестер Юнайтед».