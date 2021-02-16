Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Защитник «Баварии» Давид Алаба подтвердил, что покинет команду в летнее трансферное окно, когда истечёт его контракт.
«Я принял решение попробовать что-нибудь новое после этого сезона и покинуть клуб. Это было непростое решение, я провёл здесь 13 лет, и этот клуб очень близок моему сердцу», — приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».
Ранее стало известно, что Алаба дал согласие на переход в мадридский «Реал». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги 2 гола.
Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
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