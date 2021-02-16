Давид Алаба: все в «Баварии» пытались меня сохранить. Благодарен за это

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал, что в мюнхенском клубе пытались уговорить его остаться, прежде чем он окончательно решил покинуть команду летом.



«Старался ли кто-либо в клубе сохранить меня? Все, буквально все. И я очень, очень благодарен клубу за это. В том числе поэтому решение об уходе было очень трудным. Могу назвать «Баварию» семьёй», — приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».



Ранее стало известно, что Алаба дал согласие на переход в мадридский «Реал». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги 2 гола.

«Хочу выбраться из зоны комфорта». Алаба — о решении покинуть «Баварию»