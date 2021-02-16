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Давид Алаба: все в «Баварии» пытались меня сохранить. Благодарен за это

Давид Алаба: все в «Баварии» пытались меня сохранить. Благодарен за это
Футбол / Германия 0
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Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал, что в мюнхенском клубе пытались уговорить его остаться, прежде чем он окончательно решил покинуть команду летом.

«Старался ли кто-либо в клубе сохранить меня? Все, буквально все. И я очень, очень благодарен клубу за это. В том числе поэтому решение об уходе было очень трудным. Могу назвать «Баварию» семьёй», — приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».

Ранее стало известно, что Алаба дал согласие на переход в мадридский «Реал». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.

Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги 2 гола.

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