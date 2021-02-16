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Аньелли — о среднем пальце, показанном Конте: это был жест любви

Аньелли — о среднем пальце, показанном Конте: это был жест любви
Футбол / Италия 0

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал конфликт с главным тренером миланского «Интера» Антонио Конте.

Напомним, инцидент произошёл после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0. Сообщалось, что по окончании матча Аньелли оскорбил Конте. Позже выяснилось, что после первого тайма Конте показал в сторону трибун средний палец. Сообщалось, что этот жест был адресован президенту туринского клуба.

«Время от времени страсть к нашей работе заставляет нас переходить границы хороших манер. Наше взаимодействие с Конте завершилось благополучно. Это был жест любви», — приводит слова Аньелли Football Italia.

Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло встретятся с «Аталантой».

Конте принес извинения за оскорбление в адрес президента «Ювентуса»
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