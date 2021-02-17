Кабак: надеюсь и знаю, что «Ливерпуль» выиграет в ответном матче и пройдёт «РБ Лейпциг»

Защитник «Ливерпуля» Озан Кабак прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0). Ответная встреча состоится 10 марта.



«Я новичок и молодой игрок, а в команде полно звёзд. Мне нужно немного времени на адаптацию, и со временем я стану лучше. Сегодня мы сыграли очень хорошо и выложились на сто процентов. Все единоборства в центре поля остались за нами, и я считаю, что мы заслужили победу. Я счастлив. «Лейпциг» — отличная команда, идущая второй в Бундеслиге. Но, думаю, мы здорово контролировали игру. В первом тайме у нас было много хороших моментов. Во втором мы забили дважды после ошибок соперника, но к тому моменту игра уже была под нашим контролем. Впечатляющее выступление», — цитирует Озана пресс-служба «Ливерпуля».



«Я надеюсь и знаю, что мы выиграем в ответном матче и пройдём в четвертьфинал», — добавил Кабак в интервью DAZN.

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