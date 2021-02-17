Мусаев: Рамиреса не будет несколько месяцев, но у него не порваны «кресты»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал травму защитника Кристиана Рамиреса.



«У Рамиреса не порваны «кресты», его не будет несколько месяцев, но у него другое повреждение. Характер травм наших игроков мы не комментируем. Просим давать только проверенную информацию и не верить слухам», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. Футболист уже перенёс операцию.



Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний эквадорец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

«Краснодар» рассматривает экс-игрока «Реала» и защитника «Астон Виллы» на замену Рамиресу