Миятович: Мбаппе — будущий обладатель «Золотого мяча» на много лет
Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высоко отозвался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
Накануне парижане на выезде встречались с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе стал главным героем встречи, оформив хет-трик и принеся своей команде волевую победу с разгромным счётом 4:1.
«Мбаппе стал настоящей звездой. Его карьера разделилась на до и после матча с «Барселоной». Это будущий обладатель «Золотого мяча» на много лет. Для меня это очевидно», — цитирует Миятовича El Larguero в «Твиттере».
После матча «Барселона» — «ПСЖ» главный тренер гостей Маурисио Почеттино рассказал, что накануне встречи у него с Мбаппе состоялся пророческий разговор.
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