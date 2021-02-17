Миятович: Мбаппе — будущий обладатель «Золотого мяча» на много лет

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высоко отозвался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



Накануне парижане на выезде встречались с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе стал главным героем встречи, оформив хет-трик и принеся своей команде волевую победу с разгромным счётом 4:1.



«Мбаппе стал настоящей звездой. Его карьера разделилась на до и после матча с «Барселоной». Это будущий обладатель «Золотого мяча» на много лет. Для меня это очевидно», — цитирует Миятовича El Larguero в «Твиттере».



После матча «Барселона» — «ПСЖ» главный тренер гостей Маурисио Почеттино рассказал, что накануне встречи у него с Мбаппе состоялся пророческий разговор.

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