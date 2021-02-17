Агент Бэйла: карьера Гарета близится к концу. Он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, выступающего в сезоне-2020/2021 на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», высказался о положении валлийца в стане «шпор».



«Карьера Гарета близится к концу. Но вам стоит спросить у Жозе Моуринью, почему Бэйл не играет сейчас.



Меня удивляет, когда спрашивают, что случилось с Гаретом Бэйлом. Люди забывают, что он выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист. К тому же в плане финансов у него всё очень хорошо, он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь», – приводит слова Барнетта Football.London.



В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 16 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.



Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не рассчитывает на Бэйла и валлийцу, скорее всего, по окончании сезона придётся вернуться в «Реал Мадрид», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.

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