Шерингем: в мире Моуринью поражения – это вина «Тоттенхэма», победы — заслуга Жозе

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Тедди Шерингем поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.



«Если не говорить слишком резко, то в мире Моуринью всё работает по давно выработанной схеме: поражения «Тоттенхэма» – это вина «Тоттенхэма», победы «Тоттенхэма» – это заслуга Жозе. Вот как это работает в мире Жозе.



Впереди у него непростой, но значимый матч в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», но, как мне кажется, он поможет «шпорам» завоевать трофей. Это то, что обязательно нужно сделать, потому что фанаты «Арсенала» всегда напоминают «Тоттенхэму» об отсутствии трофеев.



«Шпоры» были очень хороши при Маурисио Почеттино, но с ним они ничего не выиграли. Но трофеи — это то, что по окончании профессиональной карьеры футболиста, вы никогда не забудете.



Жозе – победитель со стажем. Надеюсь, с «Тоттенхэмом» у него не будет осечки», – цитирует Шерингема Goal.com.



Финал Кубка английской Лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» намечен на 25 апреля. Последний трофей «шпоры» завоевали в 2008 году — тогда они стали обладателями Кубка лиги.

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