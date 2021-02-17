Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает The Telegraph, 34-летний форвард намерен остаться в «МЮ» как минимум на сезон-2021/2022 независимо от того, как пройдёт заключительная часть этого сезона.



5 октября 2020 года Эдинсон Кавани в качестве свободного агента заключил контракт с манкунианцами по схеме «1+1». Именно опцией продления ещё на один сезон намерен воспользоваться уругваец.



Сообщается, что руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Кавани и в ближайшее время намерено активировать данный пункт соглашения.



В нынешнем сезоне АПЛ 34-летний уругваец провёл 17 матчей, забил шесть мячей, а также отдал две результативные передачи.

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