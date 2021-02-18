Защитник «Баварии» Павар заразился коронавирусом

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Germany.

Результат теста Павара на коронавирус оказался положительным, и француз пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Защитник мог заразиться от нападающего Томаса Мюллера.

Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта» в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.

Ранее стало известно, что «Лацио» могут лишить очков и присудить поражение в матчах Серии А с «Ювентусом» и «Торино» после того, как дело о нарушении антиковидных протоколов римским клубом было передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола.