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Защитник «Баварии» Павар заразился коронавирусом

Защитник «Баварии» Павар заразился коронавирусом
Футбол / Германия 0
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Germany.

Результат теста Павара на коронавирус оказался положительным, и француз пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Защитник мог заразиться от нападающего Томаса Мюллера.

Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта» в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.

Ранее стало известно, что «Лацио» могут лишить очков и присудить поражение в матчах Серии А с «Ювентусом» и «Торино» после того, как дело о нарушении антиковидных протоколов римским клубом было передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола.

«Лацио» могут лишить очков и присудить поражение в матчах с «Ювентусом» и «Торино»
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