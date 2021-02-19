Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сыграл амбициозно. Последний гол практически поставил точку

Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сыграл амбициозно. Последний гол практически поставил точку
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергом» (4:1). Ответная встреча состоится 24 февраля.

«Нам нужно было сыграть амбициозно, и мы это сделали. Счёт к перерыву должен был быть крупнее, чем 3:0. Во втором тайме мы ошиблись и подарили сопернику надежду. Были определённые сходства с матчем с «Эвертоном». Если ты контролируешь игру и допускаешь ошибку, противник возвращается к жизни, и ситуация может измениться. В этом случае она не изменилась. Но счёт легко мог стать 3:2.

Мы здорово контролировали игру, создали много моментов. Думаю, последний гол практически поставил точку в этом противостоянии. Выиграть в гостях со счётом 4:1 — это очень хороший результат. Я не считаю, что эта победа — невероятная. Просто хорошая победа, которая оставляет положительные эмоции. Полёт домой будет не таким, каким был бы в случае поражения. То же касается завтрашней тренировки», — цитирует Моуринью BBC.

Гарет Бэйл забил гол и отдал результативную передачу за «Тоттенхэм» впервые с 2013 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021