Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сыграл амбициозно. Последний гол практически поставил точку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергом» (4:1). Ответная встреча состоится 24 февраля.
«Нам нужно было сыграть амбициозно, и мы это сделали. Счёт к перерыву должен был быть крупнее, чем 3:0. Во втором тайме мы ошиблись и подарили сопернику надежду. Были определённые сходства с матчем с «Эвертоном». Если ты контролируешь игру и допускаешь ошибку, противник возвращается к жизни, и ситуация может измениться. В этом случае она не изменилась. Но счёт легко мог стать 3:2.
Мы здорово контролировали игру, создали много моментов. Думаю, последний гол практически поставил точку в этом противостоянии. Выиграть в гостях со счётом 4:1 — это очень хороший результат. Я не считаю, что эта победа — невероятная. Просто хорошая победа, которая оставляет положительные эмоции. Полёт домой будет не таким, каким был бы в случае поражения. То же касается завтрашней тренировки», — цитирует Моуринью BBC.
- 19 февраля 2021
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