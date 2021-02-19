«Лестер» нацелился на одного из лидеров «Лилля»

«Лестер» летом намерен укрепить линию полузащиты. В шорт-лист селекционеров «лис» попал опорный хавбек французского «Лилля» Бубакари Сумаре, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
На Сумаре претендует множество клубов, так как его контракт с «Лиллем» истекает в июне 2022 года и «догам» будет выгоднее продать Бубакари ближайшим летом, чем отпускать его позже по сниженному прайсу либо на правах свободного агента. «Лестер» считается фаворитом в борьбе за игрока.
Сумаре воспитывался в системе парижского футбола и выступал за молодёжные команды «ПСЖ». В 2017 году «Лилль» приобрёл Бубакари на правах свободного агента. Полузащитник провёл за французскую команду 98 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. В сезоне-2020/2021 Бубакари Сумаре провёл за «догов» 29 матчей.
Игрок выступает за молодёжную сборную Франции – на его счету пять матчей. Transfermarkt оценил текущую трансферную стоимость полузащитника в € 24,5 млн.
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