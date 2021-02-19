Матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва

Встреча «Лацио» и «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА находится под угрозой срыва. Как сообщает sportschau.de, мюнхенская команда может уйти на карантин из-за случаев коронавируса. Недавно COVID-19 был диагностирован у Бенжамена Павара, он стал четвёртым заболевшим игроком.
По информации источника, ответственный департамент здравоохранения Мюнхена ещё не принял решения о введении возможных мер. Продолжается расследование, контактировали ли инфицированные игроки с людьми, относящимися к категории контактов I. Чтобы попасть в эту категорию, человек должен был находиться в контакте с инфицированным более 15 минут без защиты рта и носа. Необходимо уточнить, относится это ко всем или к части партнёров по команде и нужно ли их помещать на карантин.
Матч «Лацио» — «Бавария» намечен на 23 февраля. 20 февраля немцы сыграют в чемпионате с «Айнтрахтом».
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