Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о новичках и вбросах в социальных сетях

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о новичках и вбросах в социальных сетях. В частности, он прокомментировал резонансные посты в телеграм-канале журналиста и блогера Ивана Карпова, в которых автор изложил финансовые детали контрактов двух зимних новичков команды полузащитника Дмитрия Ефремова и нападающего Абата Аймбетова, предположив, что в них «зашит чей-то интерес».



«Он неслучайно выбрал такой формат, чтобы быть с развязанными руками. Вот вы как СМИ обязаны быть корректными и проверять информацию. Как минимум – добиться комментариев от действующих лиц. А в данном случае ничего этого не произошло. Идёт просто односторонний взгляд на какие-то вещи без понимания ситуации. Попросту говоря – вброс.



Во-первых, меня удивляет, как какие-то цифры выходят из клуба. Ну да ладно, это же следствие, а не причина. Во-вторых, приведённые суммы – в два или даже в три раза ниже тех, которые были раньше. В-третьих, они даже некорректно представлены. Почему автор делит все суммы на четыре, а не на 24? Мы же берём футболистов не на четыре месяца, а на два года. Вижу их как игроков на будущее. У них контракты довольно сложные, и естественно, что всех деталей блогер знать не может. А они составлены таким образом, что других выплат в дальнейшем не будет – только зарплата и премиальные. Считаю, что это очень хорошая и справедливая для клуба сделка. А в этой публикации вижу только ангажированность и необъективность. Чем ещё может руководствоваться человек, заведомо передёргивая цифры?» — сказал Калакуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Крылья» рискуют в любой момент потерять лидеров. Как такое может быть? Гендиректор клуба Калакуцкий приоткрыл подробности трансферов в «Спартак», «Локо» и из «Чертаново» и ответил на обвинения в «Телеграме».