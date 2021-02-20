Сандро Шварц: в «Динамо» игроки дают понять тренерам, что больше не хотят играть иначе

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о выстраивании отношений с футболистами команды.
«В самом начале именно хорошие результаты помогают выстраивать доверие. И они достаточно быстро пришли. Но ещё круче, что игроки дают понять нам, тренерам, что больше не хотят действовать иначе. И это здорово.
Когда мы предложили команде интенсивный футбол, проблем с физической готовностью не было, и это тоже важно. Думаю, ни один тренер не может прийти и сразу поставить всё с ног на голову, если у предшественника было много проблем. Здесь же и до меня была проделана хорошая работа вместе с командой. Мы привнесли свои идеи, было классно наблюдать за их развитием. Что касается физической готовности игроков, то она уже была на высоком уровне», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».
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