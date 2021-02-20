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Венгер: «Ювентус» полагается только на Роналду, и это проблема. Такая же ситуация с Месси

Венгер: «Ювентус» полагается только на Роналду, и это проблема. Такая же ситуация с Месси
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проблемах туринского «Ювентуса» и «Барселоны».

«Проблема в том, что „Ювентус“ полагается только на Криштиану Роналду. Текущая ситуация лишь указывает на то, что вся остальная команда недостаточно сильна. Это касается не только Роналду, но и Лионеля Месси. Если „Барселона“ слишком зависима от него, то это потому, что другие футболисты не на должном уровне.

Если хорошие футболисты становятся проблемой для команды, то что-то определённо не так, верно? Обычно проблема — недостаточно хорошие игроки. Отличные футболисты хотят иметь соответствующее окружение. Этого же хотят Месси и Роналду. Этого им сейчас не хватает», — приводит слова Венгера beIN Sports.

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