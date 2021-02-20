Арбитр Федотов: на 90-й минуте в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте матча 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
«На 90-й минуте в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Ткачёв бил по воротам, а Круговой опаздывал и сделал накладку. Это одиннадцатиметровый удар, но VAR почему-то промолчал. Хотя до этого, на 86-й минуте, за такое же нарушение арбитр показал нападающему хозяев Крапухину жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.
Матч «Зенита» и «Арсенала» проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и сенсационно завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Соперник тульского клуба на стадии четвертьфинала Кубка России определится по итогам жеребьёвки.
На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступил в розыгрыш на стадии 1/8 финала. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки».
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