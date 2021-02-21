Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пабло объяснил, почему решил перейти в «Локомотив» из «Бордо»

Пабло объяснил, почему решил перейти в «Локомотив» из «Бордо»
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Локомотива» защитник Пабло объяснил, почему решил перейти в московский клуб из «Бордо», а также опроверг слухи о возвращении в «Коринтианс».

«Очень большая команда, имеющая традиции в России и постоянно играющая в Лиге чемпионов, Лиге Европы — соревнованиях, которые позволяют быть профессиональнее. Вот что побудило меня поехать сюда продолжить карьеру.

Приятно осознавать, что болельщики «Коринтианса» помнят всё, что я сделал за год в клубе. Это действительно круто. Но прямого контакта не было. Однако не расстраиваюсь. Никогда не расстраиваюсь", — цитирует Пабло Yahoo Esportes Brazil.

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.

Новичок «Локомотива» Пабло: будьте уверены, что я пройду очень быструю адаптацию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021