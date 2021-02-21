Пабло объяснил, почему решил перейти в «Локомотив» из «Бордо»

Новичок «Локомотива» защитник Пабло объяснил, почему решил перейти в московский клуб из «Бордо», а также опроверг слухи о возвращении в «Коринтианс».

«Очень большая команда, имеющая традиции в России и постоянно играющая в Лиге чемпионов, Лиге Европы — соревнованиях, которые позволяют быть профессиональнее. Вот что побудило меня поехать сюда продолжить карьеру.

Приятно осознавать, что болельщики «Коринтианса» помнят всё, что я сделал за год в клубе. Это действительно круто. Но прямого контакта не было. Однако не расстраиваюсь. Никогда не расстраиваюсь", — цитирует Пабло Yahoo Esportes Brazil.

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.