Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи»

Защитник «Зенита» Прохин перешёл в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы в матче 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром» сообщил, что защитник «Зенита» Данила Прохин перешёл в сочинский клуб.

«Это важная и ценная победа. Победа на поле соперника. Мы выложились без остатка, на протяжении всего матча контролировали игру. Только в конце, в последние 15 минут, немного подсели. Не хватило игрового тонуса. А ещё опоздали с заменами. У соперника появился десант атакующих игроков. Нам было непросто. Были предпосылки, чтобы выиграть с большим счётом.

Данила Прохин? Он присоединится к команде после этого матча», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

«Чемпионат» сообщал, что защитник «Зенита» Данила Прохин близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.

Защитник «Зенита» Прохин близок к переходу в «Сочи»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021