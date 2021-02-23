Влашич: уверены, что ЦСКА может стать чемпионом. Но надо признать, что фаворит — «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о новичке команды нападающем Саломоне Рондоне, а также поделился мнением о борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.



«Рондон — отличный футболист, это видно по тренировкам. Он играл за «Зенит» и знает РПЛ, но свой последний матч провёл в сентябре, так что посмотрим, как долго Саломон будет набирать форму. Вполне возможно, что в итоге у нас будет три хороших нападающих. Было бы здорово. Хватит ли этого для борьбы за титул? Скоро увидим. Мы уверены, что можем стать чемпионами.



Что касается «Зенита», надо быть реалистами и признать, что они фавориты. У них самый большой бюджет, четыре очка преимущества, опыт… Но у нас тоже есть козыри, и первый матч с «Локомотивом» многое покажет. Если мы хотим выиграть чемпионат, надо набирать три очка», — цитирует Влашича Sportske Novosti.

Никола Влашич: в ЦСКА сказали, что не отпустят меня меньше чем за € 35 млн