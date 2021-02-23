Влашич: уверены, что ЦСКА может стать чемпионом. Но надо признать, что фаворит — «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о новичке команды нападающем Саломоне Рондоне, а также поделился мнением о борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.
«Рондон — отличный футболист, это видно по тренировкам. Он играл за «Зенит» и знает РПЛ, но свой последний матч провёл в сентябре, так что посмотрим, как долго Саломон будет набирать форму. Вполне возможно, что в итоге у нас будет три хороших нападающих. Было бы здорово. Хватит ли этого для борьбы за титул? Скоро увидим. Мы уверены, что можем стать чемпионами.
Что касается «Зенита», надо быть реалистами и признать, что они фавориты. У них самый большой бюджет, четыре очка преимущества, опыт… Но у нас тоже есть козыри, и первый матч с «Локомотивом» многое покажет. Если мы хотим выиграть чемпионат, надо набирать три очка», — цитирует Влашича Sportske Novosti.
- 23 февраля 2021
-
13:19
-
13:19
-
12:45
-
12:41
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:08
-
11:06
-
10:53
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:50
-
09:40
-
09:25
-
08:30
-
05:18
-
04:52
-
04:28
-
04:06
-
03:10
-
02:06
-
01:50
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:25