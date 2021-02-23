Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к покинувшему клуб Роману Ерёменко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к Роману Ерёменко, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
«Ромчик, спасибо за всё. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Ещё один сынок нас покидает», — написал Карпин в своём «инстаграме».
Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года.
«Ростов» набрал в 19 встречах 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина завершили выступления на пятом месте в таблице чемпионата России.
- 23 февраля 2021
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