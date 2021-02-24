Жиру – о голе через себя: было очень приятно увидеть, как мяч влетает в сетку

34-летний французский нападающий «Челси» Оливье Жиру, чей забитый мяч стал победным в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0), прокомментировал эпизод с голом в падении через себя.

«Даже не знаю, что и сказать по поводу своего гола. В этот момент сосредоточился лишь на том, чтобы изловчиться ударить через себя. Было очень приятно увидеть, как мяч влетает в сетку. Я и понятия не имел, что мог находиться в офсайде. Мейсон Маунт сказал, что он не касался мяча. Что ж, хорошо для всей команды, хорошо и для меня тоже.

Мы понимаем значение гола на выезде в еврокубках, поэтому было особенно приятно помочь команде выиграть. Нам противостоит очень серьезный соперник, но мы остаемся преданными себе. Мы знаем, в чем заключается сила «Атлетико». Помнили об этом, а в остальном просто делали свою работу», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.