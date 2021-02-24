«Селтик» отправил в отставку главного тренера Нила Леннона, сообщает пресс-служба клуба. Поводом для такого решения стали неудачные выступления коллектива. Клуб отстаёт на 18 очков от «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда.



Напомним, Леннон сменил на этом посту североирландского специалиста Брендана Роджерса, который возглавил «Лестер Сити». В тренерский штаб Леннона вошли также Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.



Предыдущим местом работы 47-летнего специалиста был шотландский клуб «Хиберниан». Леннон выступал в составе «Селтика» с 2000 по 2007 год и пять раз становился чемпионом страны с клубом. Также Леннон руководил второй командой «Селтика» с 2009 по 2010 год, после чего до 2014 года возглавлял основную команду шотландского клуба.

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