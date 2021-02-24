Тренер «Тамбова»: мы выполняли свою работу, а на нас просто махнули рукой

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как относится к ситуации, которая происходит в клубе.



«Нам давали обязательства, обещания, что надо сохранить команду, играть в РПЛ. Мы выполняли задачу, а потом началось… Для нас это был шок. Долги у нас почему? Потому что от области ничего не поступало. Чувствуем себя обманутыми. Мы выполняли свою работу, за которую должны получать зарплату, вознаграждения. А на нас просто махнули рукой. Что касается посвящения победы губернатору, то он же нас тогда ещё поддерживал, и в ФНЛ поддерживал, и в первый сезон в РПЛ. Ему за это спасибо, без него бы мы ещё тогда не справились», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова» Сергей Первушин — о том, как мотивировать команду, которую ты увидел за день до матча.