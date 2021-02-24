16-летний футболист одной из команд АПЛ получил дисквалификацию за допинг

16-летний футболист одного из клубов английской Премьер-лиги получил девятимесячное отстранение от профессионального футбола после того, как в его крови был найден гормон роста.



«Спортсмены, их родители и команды, за которые они выступают, — все должны сыграть свою роль в поддержании чистоты спорта.



Этот случай демонстрирует, что антидопинговые правила распространяются на всех спортсменов, независимо от возраста, и служит важным напоминанием о серьёзных последствиях, которые могут наступить, если эти правила будут нарушены.



Если вы несёте ответственность за молодого спортсмена, вы должны применить к нему упреждающий подход, чтобы обеспечить его участие в чистом спорте и помочь защитить его и сам спорт от рисков применения допинга», — приводит слова операционного директора Британского антидопингового агентства (UKAD) Пэта Майхилла Sky Sports.



По сообщениям источника, игрок, которому на момент совершения нарушения антидопинговых правил было 15 лет, был обвинен Английской футбольной ассоциацией (FA) в применении допинга в июле 2020 года. Запрет на участие в официальных матчах футболист получил в середине прошлого месяца, когда ему исполнилось 16 лет.



UKAD заявило, что отстранение продлится до 7 мая. После этого пройдёт ещё одно слушание — по поводу увеличения срока отстранения.



В крови молодого футболиста был обнаружен соматропин, входящий в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Имя игрока и клуб не были названы вследствие несовершеннолетия футболиста. В решении UKAD говорилось, что игрок отказался разглашать, кто поставлял запрещённое вещество.



FA настаивала на четырёхлетнем отстранении игрока, но независимая комиссия UKAD, которая рассматривала это дело, выразила обеспокоенность тем, что юноше не было дано никакого антидопингового образования.

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