Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам четырёх прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на этой недели определены претенденты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В числе номинантов оказались нападающий «Челси» Оливье Жиру, чей гол принёс «аристократам» победу на выезде в матче с мадридским «Атлетико» (1:0), его коллега по амплуа из мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, поразивший ворота «Лацио» (4:1), а также защитники Ферлан Менди из «Реала» и Жоао Канселу из «Манчестер Сити».
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим был признан форвард французского «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе, отметившийся хет-триком на выезде в ворота каталонской «Барселоны» (4:1). В голосовании он опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Сержиу Оливейру («Порту»).
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