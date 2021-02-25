«Пресса раздула это дело». Промес — об аресте в Нидерландах

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос об аресте в Нидерландах.

«Хотел бы сказать, что обвинения не касаются футбола. В Голландии живут мои родители, всегда буду туда возвращаться. Пресса раздула это дело. Я люблю футбол и Нидерланды. Что чувствовал, когда мне начали присылать смайлы ножей, травить в социальных сетях? Это социальные сети. Я живу в реальном мире. То, что происходит в виртуальном мире, на мне не сказывается», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее сообщалось, что во время семейной вечеринки один из её членов был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту Промеса. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.