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РФС присвоил академии «Факела» имени В.Г. Проскурина официальный статус

РФС присвоил академии «Факела» имени В.Г. Проскурина официальный статус
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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РФС присвоил академии «Факела» имени В.Г. Проскурина официальный статус, сообщает пресс-служба клуба. Впервые в истории Воронежской области в регионе появилась официально аккредитованная профессиональная футбольная академия.

«Это позволит нашим детям участвовать в соревнованиях ЮФЛ, это очень серьёзный уровень. Кроме того, это сигнал, который мы посылаем нашему региону – мы доказали, что у нас лучшие условия для развития юных футболистов. И то, что этот фундамент для развития детского и молодёжного футбола в регионе заложил именно «Факел» как профессиональный клуб – правильно и логично», – сказал главный тренер Академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.

Академия открылась в августе 2020 года. К концу февраля в ней занимаются футболом около 150 прошедших профессиональный отбор юных игроков, с которыми работают 14 тренеров.

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