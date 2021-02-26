Слуцкий: «Спартак» — большая команда, у них очень квалифицированный состав

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об итогах зимних сборов и предстоящем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт послезавтра, 28 февраля.
«Сезон покажет, насколько продуктивно мы провели сборы. Их оценит только оставшаяся часть чемпионата. Что касается микроповреждений и всего остального, то это нормальная практика, когда за неделю до чемпионата мы всех подводим к одному знаменателю. Кому-то даём чуть больше паузу, для кого-то обращаем внимание на какие-то восстановительные мероприятия.
Матчи в такую погоду? Мы играли много раз и в более холодную погоду, поэтому здесь мы люди подневольные. Как нам скажут, так и поступим. У нас нет изнеженных футболистов в команде. Не сомневаюсь, что все матчи чемпионата состоятся согласно календарю.
«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определённые нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы её с нетерпением ждём», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2021
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