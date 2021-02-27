«Рубин» отправился в Москву на матч со «Спартаком»

Сегодня, 27 февраля, казанский «Рубин» отправился в Москву на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».



Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.



Московский «Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Казанский «Рубин» (28) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира также входит московский ЦСКА (37), который сегодня проведёт встречу с «Локомотивом» на стадионе «РЖД Арена» в Москве.