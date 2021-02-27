Карпин: после показа карточки должен прозвучать свисток, но «Зенит» разыграл и забил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги ничейного матча с «Зенитом» (2:2).
«Игру можно разделить на два отрезка: первый тайм и второй. Первой половиной игры доволен, за исключением отрезка, где мы не владели мячом, практически не выходили из своей штрафной. Нужно учитывать, что во втором тайме у нас было на одного игрока меньше. Ребят могу поздравить, поблагодарить. Они не опустили руки, бились до конца.
Чего не хватало в финальной трети поля? Мастерства. С какой минуты удаление стало сказывать функционально? Через 3-4 минуты.
Было ли удаление? Я не знаю, не видел. Судейство не комментирую — зарекался. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чёрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю с какого времени.
Почему был отдан в аренду Бабурин? Вопрос не ко мне. С точки зрения футбола, Егор заслуживает играть. Сейчас конкуренцию выигрывает Песьяков. Надеемся, что Бабурин будет получать игровое время в «Краснодаре», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
- 27 февраля 2021
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