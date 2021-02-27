И. Федотов – о судействе игры «Зенит» – «Ростов»: могут возникнуть проблемы с переигровкой

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым голом «Зенита» в матче с «Ростовом» (2:2).

«Матюнин пренебрёг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там приведены практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном или 11-метровом ударе. Если рассуждать логически – это рекомендации ФИФА, которые нужно выполнять.



Судья не может находиться справа от стенки, потому что там написано – рекомендовано слева. Так вот, там также написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновления игры после её остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после её остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Главный тренер Валерий Карпин также отмечал, что забитый «Зенитом» гол следовало отменить.



«Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чёрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю с какого времени», — сказал Карпин после матча.