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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Сампдорией»

Стали известны стартовые составы «Сампдории» и «Аталанты» на матч 24-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сампдория» — «Аталанта».



«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Феррари, Йосида, Ауджелло, Дамсгор, Торсби, Экдаль, Янкто, Верре, ла Гумина.



«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Ромеро, Мелле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Малиновский, Муриель.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Ассистенты — Филиппо Валерьяни и Эдоардо Располлини. Резервный рефери — Валерио Марини.

«Сампдория» набрала в 23 встречах 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (43) — на 5-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Интер» (53), «Милан» (49) и «Ювентус» (46).