«Соболев опять включил симулянта». Арбитр Федотов — об удалении «Рубина»

Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника «Рубина» Оливера Абильгора в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).
«Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
- 28 февраля 2021
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