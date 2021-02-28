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«Атлетико» нацелился на хавбека «Лиона». Игроком также интересуются «Интер» и «Милан»

«Атлетико» нацелился на хавбека «Лиона». Игроком также интересуются «Интер» и «Милан»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс может сменить клубную прописку ближайшим летом. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Гимарайнс входит в личный шорт-лист главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Руководство «Атлетико» готово заплатить за Бруно € 30 млн, Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.

Действующий контракт Гимарайнса с «Лионом» рассчитан до 2024 года. Интерес к бразильскому хавбеку также проявляют «Интер» и «Милан». Скауты итальянских грандов следят за выступлениями игрока.

В сезоне-2020/2021 Бруно провёл за «Лион» 23 матча во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу. В стан «ткачей» бразилец перешёл в январе 2020 года.

«Интер» нацелился на игрока «Лиона» Гимарайнса
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