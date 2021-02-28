Промес: счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» со счётом 0:2. Нападающий красно-белых Квинси Промес после матча разместил в своём «инстаграме» новую публикацию.

«Счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом, давайте перейдём к следующему», — написал Промес.

25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

На матч с «Рубином» Промес вышел в стартовом составе и провёл на поле всю встречу. Результативными действиями нидерландец не отметился.