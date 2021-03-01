Симеоне — о праздновании гола Фелиша: нравится, когда игроки бунтуют

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о праздновании гола нападающего Жоау Фелиша в матче 25-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:0).



Напомним, Фелиш забил второй гол мадридской команды на 69-й минуте встречи, после чего приложил палец к губам, и затем крикнул что-то по-португальски в сторону скамейки запасных «Атлетико».



«О значении этого жеста лучше спросить у самого игрока. Он забил отличный гол. Он вышел и преуспел во втором тайме. Мне нравится, когда футболисты бунтуют, когда они выглядят сильными. Нам нужно, чтобы Жоау всегда был таким. Он очень важен для „Атлетико“. Я спрошу его о жесте на следующей тренировке, а потом расскажу вам», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

«Атлетико» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры