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Форвард «Марселя» Милик: надеюсь, Сампаоли — хороший человек

Форвард «Марселя» Милик: надеюсь, Сампаоли — хороший человек
Футбол / Франция 0

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик поделился мнением об аргентинского специалисте Хорхе Сампаоли, который в ближайшее время может возглавить французскую команду.

«Честно говоря, я почти ничего не знаю о Сампаоли. Слышал разные истории, но пока рано говорить. Надеюсь, он хороший человек и грамотный тренер, который сможет привести нас к победам», — приводит слова Милика Mundo Deportivo.

23 февраля стало известно, что Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель». С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года. Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды.

Сампаоли покинул «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель»
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