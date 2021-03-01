Форвард «Марселя» Милик: надеюсь, Сампаоли — хороший человек
Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик поделился мнением об аргентинского специалисте Хорхе Сампаоли, который в ближайшее время может возглавить французскую команду.
«Честно говоря, я почти ничего не знаю о Сампаоли. Слышал разные истории, но пока рано говорить. Надеюсь, он хороший человек и грамотный тренер, который сможет привести нас к победам», — приводит слова Милика Mundo Deportivo.
23 февраля стало известно, что Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель». С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года. Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды.
Сампаоли покинул «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель»
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