Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» выступила с заявлением о ситуации с обысками в главном офисе клуба

«Барселона» выступила с заявлением о ситуации с обысками в главном офисе клуба
Футбол / Испания 0

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление о ситуации с обысками, прошедшими сегодня, 1 марта, в главном офисе клуба.

Каталонский клуб подтвердил, что обыски и задержания связаны с деятельностью службы мониторинга социальных сетей. «Барселона» намерена сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы помочь установить все факты, касающиеся расследования.

«Барселона» выражает своё глубочайшее уважение к существующей судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых в этом расследовании», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что после обысков полиция арестовала бывшего президента «Барселоны» Хосепа Мария Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и главу юридического отдела клуба Романа Гомес Понти.

Источник: полиция арестовала экс-президента «Барселоны» Бартомеу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021