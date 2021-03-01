«Барселона» выступила с заявлением о ситуации с обысками в главном офисе клуба

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление о ситуации с обысками, прошедшими сегодня, 1 марта, в главном офисе клуба.



Каталонский клуб подтвердил, что обыски и задержания связаны с деятельностью службы мониторинга социальных сетей. «Барселона» намерена сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы помочь установить все факты, касающиеся расследования.



«Барселона» выражает своё глубочайшее уважение к существующей судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых в этом расследовании», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что после обысков полиция арестовала бывшего президента «Барселоны» Хосепа Мария Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и главу юридического отдела клуба Романа Гомес Понти.