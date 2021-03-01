Бушманов: в игре «Спартака» сложно найти плюсы, кроме старания

Бывший защитник и тренер «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:2).

«Конечно, я ожидал большего от команды. В первом тайме была равная игра и практически без моментов. Удаление, которое случилось в конце тайма, повлияло на исход матча. Вторая желтая карточка Зобнина показана по делу. Но мне показалось, что было слишком много свистков. Арбитр не давал командам бороться. Любой контакт он свистел. Так что вопросы к судье могут быть. Но я не думаю, что его решения повлияли на результат.

Поле было тяжеловатое и игрокам было непросто. Может отсюда и скорости не самые высокие. В любом случае, «Спартак» должен был дома играть сильнее и выходить на второе место в таблице. Возможно, была какая-то нервозность. Первый матч после перерыва, плюс на кубок проиграли. Это могло повлиять, но играли осторожно. Плюс смена схемы. Второй матч «Спартак» начинает в четыре защитника. Мне кажется, футболисты пока не очень понимают, как играть, особенно в атаке.

За что могу похвалить «Спартак»? Команда стремилась изменить ситуацию после того, как пропустила. Сложно найти плюсы, кроме старания», — приводит слова Бушманова «Советский спорт».