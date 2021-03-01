Атака рептилоидов на АПЛ. Обзор 26-го тура

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 26-й тур. «Вест Хэм» играл луче «Ман Сити» и мы не шутим! Атакующий футбол Моуринью – тоже не шутка, «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» по делу. А ещё: нужнейший матч «Челси» — «МЮ» и атака рептилоидов на АПЛ. В смысле, судейский скандал в матче «Брайтона».
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл разбирает главные события тура в топ-лигах на своём канале.
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, рептилоиды!
00:53 – «Челси» или «МЮ» – кто меньше хотел атаковать?
07:32 – Самый спорный момент тура.
18:24 – Артета понятен, но «Арсенал» непредсказуем.
34:32 – 30 минут говорим про «Лестер»!
57:14 – Респект «Вест Хэму» и рекорды «Сити».
1:12:14 – Самая сильная команда планеты на сегодня.
1:20:57 – Гриша топит за Бейла, Кирилл – за позиционную игру.
1:28:09 – Салах, Мане, Панюков.
1:33:59 – Удача и рептилоиды vs. «Брайтон».
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