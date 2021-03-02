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Агент Меслье: Илан любит «Лидс», но если за ним придёт «Реал», кто знает, что произойдёт

Агент Меслье: Илан любит «Лидс», но если за ним придёт «Реал», кто знает, что произойдёт
Футбол / Англия 0
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Футбольный агент Хавьер Флери, представляющий интересы вратаря «Лидс Юнайтед» Иллана Меслье, высказался о будущем своего клиента.

«Когда игрок молод, а Иллан — самый молодой основной вратарь топ-5 чемпионатов Европы, конечно, большие клубы интересуются им, следят за его выступлениями. Меслье постоянно играет в старте «Лидса», он любит клуб. Возможно, если в ближайшие сезон-два за ним придёт мадридский «Реал», то кто знает, что произойдёт дальше?

Если «Лидс» сохранит Марсело Бьельсу и спортивного директора Виктора Орту, то они могут попасть в Лигу чемпионов. Если «павлины» выйдут туда, то это будет значить, что Илан может завоевать с этим клубом трофей. И это будет намного круче, чем трофей с «Ювентусом», «Реалом» или «Баварией».

Прямо сейчас переходить в большой клуб – плохая идея для него, придётся сидеть в запасе», – цитирует Флери 101 Great goals.

В нынешнем сезоне АПЛ Иллан Меслье провёл 25 матчей, пропустив 43 мяча (8 матчей сыграв на ноль). Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего француза в € 12 млн. Сегодня, 2 марта, у Меслье день рождения.

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