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Окружение Роналду предложило «Ювентусу» продлить контракт с игроком до 2023 года

Окружение Роналду предложило «Ювентусу» продлить контракт с игроком до 2023 года
Футбол / Италия 0
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36-летний португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду желает продлить действующее соглашение с итальянским клубом, сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Как отмечает источник, с этой идее к руководству «Юве» выступило окружение самого португальца – их желание продлить контракт до 2023 года. Однако никакого ответа от туринцев не последовало, «Ювентус» собирается оценить состояние Роналду через полтора года.

Не исключается исход, при котором португалец вовсе будет продан. Это случится лишь в случае ухудшения финансовой ситуации в «Ювентусе». Вполне возможна продажа и другого ценного актива – 21-летнего защитника Маттейса де Лигта, по которому, по слухам, может поступить предложение в размере € 131 млн.

Туринский «Ювентус» набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56). В тройку лидеров турнира также входит «Милан» (52).

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