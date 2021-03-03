Елагин: ошарашен смертью Розанова. Мы надеялись на чудо до последнего

Комментатор Александр Елагин высказался об уходе из жизни своего коллеги Юрия Розанова после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.



«Я ошарашен, потому что мы — его друзья, коллеги — надеялись на чудо. Это колоссальная утрата не только для комментаторского цеха, спортивной журналистики, но и для болельщиков спорта. Потому что Розанов считался одним из лучших, если не лучшим комментатором на постсоветском пространстве. Не только в России, но и в других бывших союзных республиках его прекрасно знали. Он некоторое время работал на Украине, до тех всем известных событий. Пользовался колоссальным уважением и авторитетом. Участвовал в различных мероприятиях, и его слушали, открыв рот. Он был номером один у нас в России.



Мне посчастливилось работать с ним с 2009 года. Мы с ним очень тесно работали в телекомпании «НТВ-Плюс». Мне сложно назвать его другом, потому что друзей не бывает много, но мы были близкими приятелями. И я считаю, мне очень повезло, что у меня в коллегах, в приятелях был такой человек. С ним можно было поговорить на любую тему. Это был человек колоссального ума, он великолепно владел материалом, причём не только спортивным. Он великолепно знал политику, литературу. Он был человеком широкого кругозора. И недаром ребята называли его Дядей. Сами понимаете, что заслужить такое почётное прозвище очень и очень приятно. И я считаю, что это огромная утрата для всех любителей спорта. Смерть любого человека ужасна, а то, что Юра ушёл… Мы все надеялись на чудо до последнего, но, к сожалению, чудес не бывает», — цитирует Елагина Sport24.

Уткин — о смерти Розанова: прощай, Дяденька, старый друг. Не забуду никогда