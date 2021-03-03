«Спартак» сообщил о росте прибыли от продаж футболок после возвращения Промеса

«Спартак» сообщил о росте прибыли от продаж футболок после возвращения нападающего Квинси Промеса.
«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
25 февраля было объявлено, что «Спартак» подписал контракт с Квинси Промесом. Ранее нападающий защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).
- 3 марта 2021
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