Гендиректор «Крыльев»: клубу реально побороться за Кубок, но главное – вернуться в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира самарцы встретятся с «Динамо».

«На стадии четвертьфинала нет слабых команд. Во время жеребьевки глупо рассчитывать на благоприятный или неблагоприятный исход. Повторюсь, осталось восемь команд и все они достойные. Нужно доказывать своей игрой на поле. «Динамо» в представлении не нуждается. Это именитый клуб с богатой историей. Для нас хорошо, что мы сыграем дома. Надеюсь, что матч пройдёт на «Самара Арене» и привлечёт большое количество зрителей.



»Крыльям" реально побороться за титул. Для этого нужно забить на один гол большем, чем соперник (смеётся). Все решится на поле. Перед началом сезона ставилась задача пройти в Кубке как можно дальше. Но главное для нас: по итогам первенства ФНЛ вернуться в РПЛ. Как бы банально не звучало — побеждать в каждом матче. Осталось два шага до финала. Что здесь обсуждать? Очевидно, нужно играть на победу.



Что касается того, что игры в ФНЛ и Кубке попали на один день, то мы заранее думали об этом. Будем обращаться в РФС с просьбой о переносе игры ФНЛ. Справедливо ли, по отношению к клубам, учёт матчей «дома-в гостях»? Достаточно справедливо. Если обе команды играли в гостях, тогда как определять? Наверное, жребием и нужно решать. Здесь никаких вопросов нет", — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.