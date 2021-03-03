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«Лестер» потерял очки, сыграв вничью с «Бёрнли»

«Лестер» потерял очки, сыграв вничью с «Бёрнли»
Футбол / Англия 0
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В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» прошёл матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На четвёртой минуте матча полузащитник «Лестера» Хамза Чодури отдал слабую и неточную передачу назад, нападающий бордовых Матей Выдра перехватил мяч и убежал один на один со Шмейхелем, после чего уверенно пробил под перекладину.

Видео гола Матея Выдры

Гости отыгрались на 34-й минуте — полузащитник Онинье Ндиди выполнил роскошный навес в штрафную, где нападающий Килечи Ихеаначо оторвался от соперника и ударом в касание послал мяч в дальний угол ворот.

Видео красивой комбинации в исполнении футболистов «Лестера»

«Лестер» набрал в 27 матчах 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
03 марта 2021, среда. 21:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Выдра – 4'   1:1 Ихеаначо – 34'
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