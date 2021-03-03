«Лестер» потерял очки, сыграв вничью с «Бёрнли»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» прошёл матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.



На четвёртой минуте матча полузащитник «Лестера» Хамза Чодури отдал слабую и неточную передачу назад, нападающий бордовых Матей Выдра перехватил мяч и убежал один на один со Шмейхелем, после чего уверенно пробил под перекладину.

Видео гола Матея Выдры

Гости отыгрались на 34-й минуте — полузащитник Онинье Ндиди выполнил роскошный навес в штрафную, где нападающий Килечи Ихеаначо оторвался от соперника и ударом в касание послал мяч в дальний угол ворот.

Видео красивой комбинации в исполнении футболистов «Лестера»

«Лестер» набрал в 27 матчах 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте.