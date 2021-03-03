Ребров: Джикия сразу сказал: «Бака, ну всё. Квина едет, отдавай десятку»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о шутках про Зелимхана Бакаева перед возвращением в московскую команду Квинси Промеса.



«Конечно, как только про Квинси заговорили всерьёз, в команде сразу пошли шутки про номер Бакаева. Джика сразу сказал: «Бака, ну всё. Квина едет, отдавай десятку». Мемы присылали в командный чат. Для футбольной команды такие шутки – обычное дело. Поэтому Бака просто посмеялся, да и в целом позитивно реагировал.



Как ещё ему реагировать? Конкуренция – это всегда хорошо. Помню, когда в чемпионский сезон пришёл Селихов, мне это помогло еще сильнее сконцентрироваться, ещё мощнее тренироваться», – цитирует Реброва Sports.ru.

25 февраля было объявлено, что «Спартак» подписал контракт с Квинси Промесом. Нидерландец взял себе 24-й номер. Нападающий защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год.